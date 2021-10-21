Воронеж, 21 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Воронежской области число новых заразившихся коронавирусом превысило порог в 700 человек, это новый рекорд для региона. Данные ковидной статистики за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Воронежской области подтверждено сразу 709 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 11 случаев больше, чем сутками ранее. Выздоровевшими признан 231 пациент с ранее подтверждённым ковидом. Остаётся высокой и смертность — за сутки вирус унес жизни 50 воронежцев.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 146 693 случая заражения коронавирусом, выздоровели 117 273. Погибли от инфекции и осложнений на ее фоне 6 618 пациентов. По данным на утро 21 октября вакцинацию от коронавируса полностью прошли 749 799 человек.