Москва, 21 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В России до конца текущего года планируется выпустить более 300 млн доз всех вакцин против COVID-19, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

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По его словам, на сегодняшний день накопленным итогом уже введено в гражданский оборот порядка 95 млн доз всех вакцин с учетом «Спутника Лайт».

«До конца 2021 года планируется произвести еще более 300 миллионов доз. Запас вакцин сформирован не менее чем на два месяца», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявлены единичные случаи варианта AY.4.2 коронавируса SARS-CoV-2, являющиеся одним из подвидов штамма «Дельта». Изначально данный вариант «Дельта"-штамма был обнаружен в Великобритании, он является одним из 45 известных подвидов «Дельты».