Москва, 21 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 7897 случаев заражения коронавирусом, сообщает 21 октября столичный оперштаб.

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Показатель является максимальным с 26 июня. Москва по-прежнему лидирует среди регионов РФ по суточному приросту. Днём ранее, 20 октября, было подтверждено 5847 случаев заражения новой инфекцией. Суммарное число подтверждённых случаев достигло 1 745 681.

За сутки в городе госпитализировали 1531 ковид-пациента, 651 человек находится на ИВЛ.