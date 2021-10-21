Москва, 21 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Лабораторный корпус с передовым оборудованием появился у 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России (ЦНИИ-27), это позволит учёным изучать новые заболевания и разрабатывать препараты против них. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил 21 октября во время посещения центра.

Минобороны России Сергей Шойгу

По словам министра, военные учёные нуждались в самых современных, эффективных, соответствующих международным стандартам лабораторных корпусах и центрах. Высококлассным специалистам, которые работают в ЦНИИ, нужно было создать соответствующие условия.

Шойгу подчеркнул, что теперь сделан серьёзный, особенно в условиях пандемии коронавируса, шаг вперёд. У военных учёных появились «новые возможности для разработки новых методик, новых препаратов, исследования новых угроз, новых вирусов, новых заболеваний».

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов добавил, что учёные разрабатывают лекарственные и активные биологические вещества для лечения различных стадий COVID-19. Одно из них уже проходит регистрацию.

Читайте также: Шойгу поручил военным округам ВС РФ передать кислород в больницы