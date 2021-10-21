Москва, 21 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В России за сутки от коронавирусной инфекции скончались 1036 человек, сообщает 21 октября федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Суточная смертность оказалась самой высокой с начала пандемии, установив новый максимум. Днём ранее от ковида скончались 1028 человек, что по состоянию на 20 октября было максимальным значением. Суммарная смертность от коронавирусной инфекции, по официальным данным, составила 227 389 летальных исходов.

За сутки выздоровели почти 25,9 тыс. заболевших, с начала пандемии смогли победить болезнь около 7,1 млн человек.