Пермь, 21 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Пермском крае коронавирусная инфекция заняла второе место среди причин смерти, опередив онкологические заболевания. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин на заседания оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Губернатор подчеркнул, что регион бьет рекорды по числу выявляемых случаев заражения коронавирусом за сутки. С 18 октября суточной показатель превысил 600 человек.

«Таких показателей не было даже год назад, во время второй волны коронавируса!» — сказал Махонин.

Он заострил внимание на том, что медики работают на пределе. В ковид-центрах развернуто 6,5 тыс. коек, из них 95% занимают непривитые пациенты.

«Ситуация вынуждает принять более решительные меры. Только это позволит переломить ситуацию», — заявил глава Прикамья.

Напомним, в Пермском крае ужесточают антиковидный режим. Так, с 25 октября расширяется перечень общественных мест, в которых будут действовать фильтры безопасности в виде системы QR-кодов. Посещать их смогут только иммунизированные жители. Непривитые пожилые пермяки должны соблюдать обязательную самоизоляцию по месту проживания.