Тбилиси, 21 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Грузии скоро должен наступить период, когда основанная бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» не будет иметь возможностей помешать развитию страны. Об этом заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что Саакашвили придётся просидеть в тюрьме не менее шести лет. За это время экс-президент не сможет финансово помогать своей партии. Кроме того, у ЕНД в течение трёх лет после выборов 30 октября не будет поводов для протестов.

«В течение трёх лет в этой стране больше не будет выборов, поэтому у «Национального движения» больше не будет рычагов для поляризации и деструкции. За эти три года «Национальное движение», окончательно закончится», — сказал Кобахидзе.

Напомним, первый тур выборов в Грузии прошёл 2 октября, второй тур пройдёт 30 октября. Во время первого тура правящая партия «Грузинская мечта» получила больше всего мест в горсобраниях, но почти везде не набрала больше половины мест. Во втором туре будут избирать мэров в 20 городах и муниципалитетах.