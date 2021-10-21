Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 3280 носителей коронавируса SARS-CoV-2, что на шесть случаев больше, чем днем ранее. Об этом 21 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе лабораторным путем выявили 676 510 инфицированных коронавирусом. Из них прошли лечение и выздоровели 617 216 человек, в том числе 2 987 пациентов из ранее зараженных были выписаны по выздоровлению за минувший день.

Умерли от COVID-19 за все время пандемии 23 162 горожан. За 20 октября в Северной столице было зарегистрировано 68 летальных случаев. Это на шесть случаев больше, чем в предыдущие сутки, и ровно столько же, сколько два дня назад. Это самый высокий показатель суточной смертности за осень 2021 года.