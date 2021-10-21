Москва, 21 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 36 339 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 8 131 164.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 1036 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 227 389.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 091 607 человек вылечились от нового заболевания, 25 895 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 34 073 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.