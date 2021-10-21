Москва, 21 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В России за сутки выявили абсолютный максимум случаев заражения коронавирусом — 36 339. Об этом сообщили 21 октября в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекций.

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Суточный прирост за сутки увеличился более чем на 2 тыс. случаев. Днём ранее, 20 октября, в столице выявили 34 073 носителя вируса. Суммарное число заражений, подтверждённое исследованиями, достигло 8 131 164.

Среди регионов России лидерами по суточному приросту стали Москва — 7897 случаев, Санкт-Петербург — 3280, а также Московская область — 2318. Близка к отметке в тысячу случаев Самарская область — 937 заражений.