Пекин, 21 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Сообщения в СМИ о том, что Китай провел испытания гиперзвукового оружия, являются не соответствующими действительности. Об этом 21 октября заявил на брифинге Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

По словам официального представителя, китайский МИД неоднократно выражал позицию властей страны по этому вопросу.

«Я хочу повторить, что испытание, о котором сообщают некоторые СМИ, является обычным испытанием космического корабля для проверки технологии повторного использования космического аппарата», — сказал он, комментируя материал газеты Financial Times о том, что военные КНР якобы провели два испытания гиперзвукового оружия минувшим летом.

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в августе 2021 года Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие.