Москва, 21 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Минпросвещения РФ планирует ввести в школах страны каникулы в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе ведомства.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Каникулы

Следите за развитием событий в трансляции: «Локдаун и QR-коды: Путин провёл совещание с правительством — трансляция»

"Как нам стало известно, в Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что дистанционного обучения в эти дни не предусматривается: «Дети будут отдыхать с родителями».