Москва, 21 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Ни один локдаун не помог остановить пандемию в регионе, но остановка работы из-за коронвируса уже сейчас обанкротила тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Демин («Новые люди»).

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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"Нужны реальные механизмы помощи бизнесу. Мы предлагаем ввести налоговые каникулы и поддержать тех, кто честно платит налоги, давая им беспроцентные кредиты хотя бы в сумме тех налогов, которые они платили за 2020 год. Также предлагаем субсидировать банковские ставки для того, чтобы дать возможность выдавать банкам дешевые кредиты для предприятий малого и среднего бизнеса», — сказал Демин.

В России дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.