Симферополь, 21 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждён 621 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 21 октября. Это очередной рекорд по числу суточных заражений в регионе с начала пандемии. Сутками ранее, 20 октября, сообщалось о 612 новых случаях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 725 человек. В статистику включно 17 новых случаев смерти ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 90 080 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 76 131 пациент. Инфекция унесла жизни 2 857 человек.