Джакарта, 21 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто направил 200 медицинских работников в Богор для проведения вакцинации, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Для программы вакцинации против коронавируса используют вакцины Sinovac и AstraZeneca.

Военные медики будут служить в течение двух недель в 40 районах Богора и помогут местным медицинским сотрудникам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ИндонезииДжоко Видодозаявил, что страна должна немедленно активизировать глобальное сотрудничество и торговые связи.