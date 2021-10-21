Военных медиков Индонезии направят в Богор для проведения вакцинации
Джакарта, 21 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто направил 200 медицинских работников в Богор для проведения вакцинации, сообщает Kompas.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация
Для программы вакцинации против коронавируса используют вакцины Sinovac и AstraZeneca.
Военные медики будут служить в течение двух недель в 40 районах Богора и помогут местным медицинским сотрудникам.
Как сообщало ИА REGNUM, президент ИндонезииДжоко Видодозаявил, что страна должна немедленно активизировать глобальное сотрудничество и торговые связи.