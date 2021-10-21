Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Власти Петербурга подробно разъяснили, как и кто может получить медицинский отвод от вакцинации от COVID-19. Как сообщили 21 октября в городском комитете по здравоохранению, справку об отсрочки от вакцинации на всё время или на 30 дней можно получить только после медицинского осмотра лечащего врача и по решению врачебной комиссии.

Kokb40.ru Медицинские работники

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Напомним, с 1 ноября в Петербурге вводятся новые антиковидные ограничения. Согласно им, жители и гости города при посещении общественных мест должны предъявлять действующий QR-код о перенесенном заболевании или вакцинации. Но что делать тем у кого есть противопоказания к вакцинации?

Как отметили в ведомстве, медицинский отвод — это временный, на 30 дней или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями. При наличии таких противопоказаний работники лечебно-профилактических учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, выдают пациенту справку о медотводе на определенный срок.

В списке постоянных противопоказаний к вакцинации от COVID-19 значатся: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (для «КовиВак» также 60 лет и старше) и тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов и т.п.) на введение компонента вакцины.

Что касается временных противопоказаний, то среди них: острые лихорадочные состояния и острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения.

«Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющимся противопоказанием», — заметили в комздраве, указав, что выдача справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации в электронном виде не предусмотрена.

Также в ведомстве подчеркнули, что наличие противопоказания не означает, что в случае проведения вакцинации у вакцинированного обязательно возникнет осложнение, речь идет лишь о повышении риска неблагоприятной реакции.

«Это должно рассматриваться лечащим врачом как препятствие к проведению вакцинации в каждом конкретном случае», — подытожили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.