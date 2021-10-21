Новосибирск, 21 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2965 пациентов, в том числе 37 детей. Об этом сегодня, 21 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Mzdnr.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

«В отделениях реанимации находятся 303 человека. На ИВЛ — 53 пациента», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 655 364 теста на коронавирус.