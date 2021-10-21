Новосибирск, 21 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 21 октября, за минувшие сутки выявлен 291 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 271 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались семнадцать пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 61 год, 66 лет, 70 лет, 70 лет, 79 лет и женщины в возрасте 54 года, 71 год, 73 года, 81 год, 82 года, 82 года, 84 года, 85 лет, 85 лет, 89 лет, 91 год. Всего в регионе умерли 3249 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрирован 67 861 случай заражения коронавирусом (+291 за сутки), в том числе у 6255 детей; 52 623 пациента полностью выздоровели (+126 за сутки).