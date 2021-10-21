Москва, 21 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Новые разновидности штаммов коронавируса постоянно возникают, так как вирус всё время размножается. Об этом доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил 21 октября в беседе с RT.

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Он отметил, что доминирует в настоящее время штамм «Дельта», он распространён всюду. Появление новой его разновидности AY.4.2 закономерно.

«Вирус размножается, у него неточно копируются геномы, вследствие чего и возникают новые разновидности», — сказал Альтштейн.

Он добавил, что эксперты сейчас обратили всё внимание на штамм «Дельта», в отношении него принимаются все необходимые меры. Вирусолог заявил также, что в такой ситуации поможет ускорение темпов вакцинации и все меры, которые сводят к минимуму контакты между людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России выявили единичные случаи заражения разновидностью коронавируса AY.4.2 — подвида штамма «Дельта». Ученые исследуют заразность этого варианта.

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