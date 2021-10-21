Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Препараты, которые используются в настоящее время под предлогом иммунизации населения от коронавируса, с точки зрения общих подходов к вакцинации не выдерживают никакой критики. Параллельно с их применением растёт летальность заболевания. Об этом заявил заслуженный врач РФ Николай Бочаров на конференции «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России».

NIAID Вакцинация

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«Имеется средняя и высокая корреляция между заболеваемостью коронавирусом и вакцинацией. Наиболее явная степень корреляции была в Израиле и во Франции, менее значительная — в России (мы брали для анализа данные только первых трех месяцев массовой вакцинации в РФ). Все данные и графики показывают, что возрастает и смертность у вакцинированных», — сказал Бочаров.

По его данным, за первые три месяца массовой вакцинации летальность от COVID-19 в России повысилась на 16% и остается одной из самых высоких. В других странах также произошло увеличение летальности при ковиде после разворачивания массовой вакцинации, хотя и не столь значительное.

«Можно сделать вывод, что разработанные препараты не являются иммунной защитой от заболевания COVID-19», — резюмировал Николай Бочаров.