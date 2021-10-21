Новосибирск, 21 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области в последние дни растёт число желающих привиться от коронавируса. Об этом на открытии новой площадки колл-центра единой регистратуры сегодня, 21 октября, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области Временный колл-центр на площадке новосибирского архитектурного университета

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По словам министра, за неделю темпы вакцинации выросли в три раза.

«Мы усиливаем колл-центр не потому, что не справляются регистратуры наших поликлиник. Единый телефон — это абсолютно другая идеология. Мы создаем единую систему приёма вызовов, когда оператору не обязательно находиться в конкретном медицинском учреждении. Он видит расписание любой поликлиники, соответственно, может вызвать врача пациенту на дом, либо записать его на прием к терапевту, узкому специалисту, на вакцинацию или на диспансеризацию. В случае с вакцинацией, обращение на «124» гораздо удобнее не только потому, что по единому номеру проще дозвониться — регистратура конкретной поликлиники может записать только в свой прививочный кабинет, а оператор единого колл-центра — в любой, где есть свободные слоты», — отметил Константин Хальзов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске из-за ситуации с COVID-19 развернули временный колл-центр.