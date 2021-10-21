Барнаул, 21 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Вопрос введения в Алтайском крае QR-кодов обсудили на заседании регионального оперштаба по профилактике распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в краевом правительстве.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

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Оперштаб считает, что введение QR-кодов будет стимулировать граждан к вакцинации. В настоящее время прививку от коронавируса сделали только около 30% жителей края. Из-за недостаточного количества вакцинированных на протяжении нескольких недель в регионе фиксируется ежедневный прирост числа заболевших. В ковидных госпиталях края развёрнуто уже 4,5 тысячи коек, заполняемость растёт.

«Если ситуация продолжит ухудшаться, нам негде будет лечить людей. Мы не можем этого допустить!» — подчеркнул губернатор региона Виктор Томенко.

Принято решение о введении в Алтайском крае QR-протоколирования при посещении объектов с массовым пребыванием людей. Это крупные торговые центры, учреждения культуры, общепита. За основу будет взят опыт регионов, которые уже используют такую практику.

В ближайшее время определят перечень мест, при посещении которых необходимо будет предъявлять QR-код. Также будут приняты решения, обеспечивающие исполнение данной меры.

Напомним, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в Алтайском крае по состоянию на 20 октября выявлено 83 853 носителя коронавируса, выздоровели 60 692 человека, скончались 4652 ковид-пациента.