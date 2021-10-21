Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге отмечается рост инфекционной заболеваемости среди детей. Как сообщила 21 октября изданию «Петербургский дневник» главный врач Детской городской клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова Людмила Исанкина, этот рост связан не только с распространением коронавирусной инфекцией, но и с другими инфекциями.

Gripptips.ru Грипп

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«Общий рост инфекционной заболеваемости идет не только за счет коронавируса. Есть единичные случаи гриппа, по результатам исследований отмечаются РСВ — респираторно-синцитиальный вирус (вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей у детей), а также риновирус», — пояснила Исанкина.

При этом медик указала, что статистика одного стационара не отражает общую обстановку по заболеваемости среди детей в городе.