Новосибирск, 21 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области открыты дополнительные рабочие места для операторов кол-центра единой регистратуры 124 — в рамках усиления борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило министерство цифрового развития региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа колл-центра по профилактике коронавируса в Москве

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"В период напряженной эпидемиологической ситуации, когда наблюдается рост заболевших и коронавирусом, и ОРВИ, нагрузка на контакт-центр выросла примерно в два раза. Было принято решение усилить это направление, причем как технологически, так и физически. На площадке архитектурного университета развернут временный колл-центр, где работают 20 операторов, а количество телефонных линий колл-центра увеличено со 120 до 500. Колл-центры функционируют по единому принципу: все звонки, которые поступают на номер 124, распределяются на все подключенные контакт-центры», — прокомментировал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Отмечается, что новый пункт открыт в дополнение к основному колл-центру, базирующемуся в подстанции скорой медицинской помощи Дзержинского района, где работают 60 человек. Дополнительно к временному колл-центру сейчас подключаются ещё порядка 20 мест, распределенных по городским поликлиникам. Таким образом, общая мощность колл-центра увеличена до 100 рабочих мест.