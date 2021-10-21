Москва, 21 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Сегодня, 21 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации проверять долги клиентов при выдаче кредитов на сумму от 10 тыс. рублей, а также рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) и сообщать гражданам о рисках его превышения, сообщает ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Сейчас банки и МФО должны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при предоставлении кредита или займа, однако обязанность уведомлять граждан о рассчитанном ПДН в законе не закреплена.

Предельная долговая нагрузка (ПДН) представляет собой соотношение величин среднемесячных платежей заемщика по всем имеющимся у него кредитам и займам, к величине его среднемесячного дохода. Значение показателя долговой нагрузки демонстрирует заемщику, какую часть своих доходов он использует для погашения имеющихся обязательств кредитного (заемного) характера.