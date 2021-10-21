Москва, 21 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Сбер стал лидером ESG-ренкинга публичных компаний финансового сектора России, говорится в сообщении компании. Экологическое, социальное и корпоративное управление (англ. Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) — это совокупность характеристик управления и набор стандартов деятельности в области устойчивого развития, при котором достигается вовлечение компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Социально сознательные инвесторы во всем мире используют ESG для проверки потенциальных инвестиций.

talam0nal Сбербанк

В состав ESG-ренкинга российского финсектора, подготовленного Национальным Рейтинговым Агентством, вошли 30 организаций: банки, финансовые и инфраструктурные институты и страховые компании. Все участники были разделены на пять групп: продвинутый, развитый, достаточный, развивающийся и начальный уровни внедрения принципов устойчивого развития. Сбер занял лидирующую позицию в первой — продвинутой — группе ренкинга с показателем 31,08 баллов.

Для оценки участников использовался набор из 68 показателей на основе информации из открытых источников, а в процессе распределения компаний по группам ренкинга использовался кластерный анализ. Как отметили в НРА, результаты анализа раскрываемых ESG-практик говорят о том, что вовлечённость российских банков и финансовых институтов в ESG-повестку усиливается. Так, в 2021 году число компаний, принявших Принципы ответственного банкинга, увеличилось с трёх до шести.

Как отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова, «Результаты Сбера объективно отражают большую работу, которую мы провели за последний год. Мы поставили перед собой задачу не просто достичь собственной углеродной нейтральности к 2030 году, соответствуя лучшим мировым ESG-практикам, но и стать драйвером ESG-трансформации страны, быть центром экспертизы и проводником изменений, помогать нашим клиентам, партнёрам и государству. Данный ренкинг показывает, что ESG-повестка постепенно укрепляет свои позиции среди приоритетов бизнеса, государства и общества. Это позитивный тренд, усилению которого мы будем всячески способствовать».