Джакарта, 21 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Международная организация Amnesty International в Индонезии призывает президента Джоко Видодо возобновить расследования, связанные с трагедией 1965 года, сообщает CNN Indonesia.

Кастро принимает президента Индонезии Сукарно. 1960

В организации заявили о новых фактах, связанных с трагедией.

«Мы призываем президента выполнить свое обещание и возобновить расследование трагедии 1965 года ради чувства справедливости для оставшихся в живых», — говорится в заявлении Amnesty International.

Новая информация о трагедии получена из рассекреченных документов МИД Великобритании. В документах были обнаружены доказательства причастности британского правительства к пропаганде, направленной на подстрекательство высокопоставленных индонезийских чиновников к искоренению Коммунистической партии Индонезии и ее сторонников в 1960-х годах.

Трехлетнее расследование, завершившееся в июле 2012 года, доказало грубые нарушения прав человека в Индонезии в 1965 году.

Напомним, в 1965—1966 годах в Индонезии произошли антикоммунистические репрессии и массовые убийства. События развернулись после неудачной попытки государственного переворота 30 сентября. Коммунистическая партия была уничтожена как политическая сила.