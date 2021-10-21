Лондон, , 10:11 — REGNUM Власти Китая за лето 2021 года провели два испытания гиперзвукового оружия, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Гиперзвуковая ракета US Air Force

По словам одного из собеседников, первое испытание прошло 27 июля. Тогда китайские военные осуществили пуск ракеты с системой «частично-орбитального бомбометания», чтобы запустить вокруг Земли «гиперзвуковой планирующий летательный аппарат», который способен нести ядерное оружие.

Второе испытание гиперзвукового оружия, согласно источникам, прошло 13 августа. Какое именно это было оружие, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на публикации западных СМИ о тестовых запусках Китаем межконтинентальных гиперзвуковых ракет МИД КНР заявил, что это были испытания космических ракетных технологий.

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