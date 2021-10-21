Прага, , 09:56 — REGNUM Власти Либерецкого края Чехии призвали главу министерства окружающей среды республики Петру Рубичкову вернуться к переговорам с Польшей по поводу дальнейшей судьбы польской угольной шахты «Турув». Об этом сообщает Polskie Radio.

Флаг Чехии

Гетман Либерецкого края Чехии Мартин Пута во время пресс-конференции заявил, что вопрос судьбы шахты «Турув» не должен откладываться на будущее, пока в Чехии сформируется новое правительство.

«Это может занять от двух до трех месяцев, за которые много чего может измениться. А соглашение с Польшей куда более выгодно для Праги, чем решение этого спора в суде ЕС», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС. Однако проведение первых этапов переговоров так и не увенчались успехом.

Переговоры были отложены.