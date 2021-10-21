Москва, 21 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Вакцины от коронавирусной инфекции, которые на сегодняшний день применяются в России, достаточно эффективны и против разновидности штамма коронавируса «Дельта» AY.4.2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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«Вакцины достаточно эффективны против этой версии вируса», — подчеркнул он.

Хафизов пояснил, что новая разновидность штамма «не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами».

«И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», — подчеркнул эпидемиолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже выявлены единичные случаи варианта AY.4.2 коронавируса SARS-CoV-2, являющиеся одним из подвидов штамма «Дельта». Изначально данный вариант «Дельта"-штамма был обнаружен в Великобритании, он является одним из 45 известных подвидов «Дельты». Специалисты института генетики при университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что AY.4.2 может обладать большей заразностью в сравнении с изначальным штаммом.

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Ранее профессор кафедра вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявлял, что все известные штаммы коронавируса не способны «обходить» иммунитет, образующийся в результате использования применяемых на сегодняшний день вакцин. По его словам, те вакцины, которые сейчас есть в обороте, в частности «Спутник V», «пока что бьют известные в настоящий момент штаммы».