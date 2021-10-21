Волгоград, 21 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Новые ограничительные меры в связи с эпидобстановкой по коронавирусу вводятся на территории Волгоградской области. Об этом стало известно вечером 20 октября. Без сертификата о вакцинации граждане не смогут посетить предприятия общепита или купить билеты междугороднего автобусного сообщения, сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM.

Volganet.ru Администрация Волгоградской области

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С 21 октября «единые окна» в МФЦ начнут работать без предварительной записи, но при условии предъявления документа о прохождении вакцинации или о перенесённом в течение последних шести месяцев заболевании. Во всех остальных случаях потребуется предварительная запись.

С 25 октября документы о вакцинации или свежий ПЦР-тест нужно будет предъявлять во всех предприятиях общественного питания (кроме посетителей до 18 лет или переболевших), а также банях и саунах (за исключением переболевших).

Купить билет на автобус по межгороду из Волгоградской области пассажирам старше 18 лет можно будет только с сертификатом о прививке, ПЦР-тестом или справкой о прошедшей болезни.

В служебные командировки организации смогут направлять только работников, прошедших вакцинацию. Работодателям рекомендовано предоставлять сотрудникам, идущим на прививки, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением зарплаты, в том числе с возможностью присоединения их к очередному отпуску.

По решению оперштаба на объектах общепита и в ТРЦ приостановят доступ к бесплатным публичным точкам WI-FI, чтобы сократить длительность нахождения в таких местах людей, и, прежде всего, молодёжи. Во всех общественных местах устанавливается строгий контроль за ношением средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 октября в регионе введена самоизоляция для пенсионеров.