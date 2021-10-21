Москва, 21 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию, которые глава государства проводит с 2001 года. Об этом 21 октября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Ежегодная пресс-конференция планируется», — указал официальный представитель Кремля.

Что касается формата мероприятия, то он будет зависеть «от развития эпидемиологической ситуации», подчеркнул Песков.

По его словам, большая пресс-конференция президента России намечена на декабрь и не будет совмещена с другими форматами.

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«Ориентируемся на декабрь», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущую большую пресс-конференцию президент России Владимир Путин провёл 17 декабря 2020 года. Она стала шестнадцатой по счёту и из-за пандемии коронавирусной инфекции прошла в необычном формате — в режиме видеоконференции. На вопросы журналистов глава государства отвечал из своей резиденции в Ново-Огарёве.

Ежегодная большая пресс-конференция, в ходе которой было задано почти 70 вопросов, длилась 4,5 часа.