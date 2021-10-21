Москва, 21 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Военно-морской флот России получит первую серийную неатомную подлодку типа «Лада» постройки «Адмиралтейских верфей» в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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«Передача первой серийной «Лады» — подлодки проекта 677 «Кронштадт» — планируется на 2022 год», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов отмечал, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада» идёт с отставанием.

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