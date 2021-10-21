Магас, 21 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Ингушетии не будут вводить обязательную вакцинацию против коронавируса. В этом нет необходимости, так как эпидситуация в республике не вызывает опасений. Об этом рассказал журналистам глава субъекта РФ Махмуд-Али Калиматов.

Kraszdrav.ru Вакцина от коронавируса

«Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе стабильная и контролируемая. Минздрав, Роспотребнадзор регулярно мониторят ситуацию и докладывают о текущей обстановке. Нет необходимости вводить дополнительные меры принудительного характера», — приводит словам руководителя региона его пресс-служба.

Между тем в Ингушетии до 15 ноября продлены все меры ограничений, в том числе связанные с сокращением времени работы предприятий общепита до 22:00, численности посетителей массовых мероприятий и обязанностью предъявлять сертификат о прививках против COVID-19 или справки о болезни.

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В республике также введена обязательная вакцинация для сотрудников отдельных отраслей, в том числе здравоохранения, образования, сферы услуг. Они были обязаны привиться до 1 октября 2021 года. Власти региона продлили прививочную кампанию до конца декабря 2021 года. Общая доля привитых в регионе составляет на 15 октября 45%.