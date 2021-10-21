Москва, 21 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный просит вице-премьера Татьяну Голикову существенно расширить бесплатное тестирование на коронавирус за счет средств федерального бюджета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«Подобный подход позволит существенным образом сократить заболеваемость и смертность от новой коронавирусной инфекции в РФ. Одновременно это снизит расходы государства на лечение заболевших и стоимость самих тестов при организации централизованных закупок», — говорится в обращении на имя Голиковой, размещенном в Facebook.

Парламентарий обратил внимание на нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении тестирования — оно проводится в закрытых помещениях в и без того перегруженных поликлиниках и медцентрах.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, на бесплатном тестировании на коронавирус ранее настаивал лидер СРЗП Сергей Миронов. Он обратил внимание на то, что сейчас многие регионы вновь начинают закрывать школы, загонять людей на карантины и прививки вместо того, чтобы внедрить простой и эффективный метод ранней диагностики.