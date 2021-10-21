Варшава, 21 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. На следующей неделе в составе правительства Польши стоит ожидать изменений. Об этом сообщил 20 октября пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В сообщении указано, что изменения в составе правительства Польши произойдут в связи с тем, что правящую в стране коалицию «Объединенные правые» покинули некоторые политики партии «Согласие», возглавляемой Ярославом Говиным, в том числе он сам.

Вместо покинувших правящую коалицию политиков в неё войдут политики, объединившиеся вокруг Республиканской партии, основанной Адамом Беляном, и из общественной организации OdNowa RP («Обновление Республики Польша»), во главе которой стоит заместитель министра национальной обороны РП Марцин Оцепа.