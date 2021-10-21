Москва, 21 октября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Среди заболевших COVID-19 около 10−11% составляют дети, это показатель изменяется в зависимости от сезона. Об этом 21 октября рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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«В течение прошлого года и девяти месяцев этого года доля детей, заболевших коронавирусной инфекцией, постоянно колеблется на уровне 10−11% из всех заболевших. Этот показатель колеблется в зависимости от сезона», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Горелов уточнил, что во время каникул, когда дети не посещают школы, уровень заболеваемости уменьшается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что ношение масок в общественных местах с преобладанием взрослых обязательно для детей.