Оренбург, 21 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, комментируя введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, подчеркнул, что эта мера поможет улучшить эпидситуацию, если люди будут соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Глава региона отметил, что с 18 октября в Оренбуржье вновь усилены меры по борьбе с COVID-19. Сейчас ситуация с заболеваемостью начинает стабилизироваться.

«Объявленные президентом нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября помогут закрепить этот тренд, но только при условии, что все оренбуржцы ответственно отнесутся к соблюдению мер безопасности. Тогда мы сможем избежать регионального локдауна», — сказал губернатор.

Напомним, в регионе ввели новые антиковидные меры. В частности, с 1 ноября в театры и филармонию можно попасть только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание, а также при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Невакцинированные пожилые оренбуржцы с 20 октября переведены на обязательную самоизоляцию. Готовятся документы, на основании которых не прошедшие вакцинацию граждане старше 65 лет не смогут пользоваться социальными транспортными картами.