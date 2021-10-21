Чебоксары, 21 октября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 21 октября, планируют обсудить ситуацию с коронавирусом и при необходимости выработать «дополнительные решения». Об этом заявил глава республики Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Руководитель региона пояснил, что на территории некоторых муниципальных образований наблюдается «достаточно низкий уровень вакцинирования предприятий потребительского сектора».

«Скорее всего, на этих территориях мы примем решение о дополнительных ограничениях, то есть о запрете деятельности предприятий потребительского рынка за исключением жизненно необходимых», — сказал Олег Николаев.

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По его словам, на территории этих муниципалитетов «более напряжённая обстановка с распространением коронавирусной инфекции». И «дополнительные решения, если таковые будут необходимы», обсудят 21 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев особое внимание уделил уровню вакцинации от COVID-19 работников потребительского рынка. В частности, он заявил, что вакцинированы менее 50% сотрудников потребрынка в Ибресинском, Урмарском, Цивильском, Шумерлинском, Ядринском районах, а также в Алатыре и Канаше.