Москва, 21 октября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Единичные случаи варианта AY.4.2 коронавируса SARS-CoV-2, являющиеся одним из подвидов штамма «дельта», выявлены в России. Об этом 21 октября сообщил журналистам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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Изначально данный вариант «дельта"-штамма был обнаружен в Великобритании, он является одним из 45 известных подвидов «дельты». Специалисты института генетики при университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что AY.4.2 может обладать большей заразностью в сравнении с изначальным штаммом.

Хафизов подтвердил информацию о том, что единичные случаи заражения вариантом AY.4.2 коронавируса уже регистрируются в России. И этот вариант «дельты», вероятно, «имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена». Он может постепенно вытеснить старую версию «дельты» и дать дополнительный толчок подъёму заболеваемости COVID-19 в России.

Противостоять новому варианту штамма «дельта» можно пройдя полный курс вакцинации от коронавируса. Специалист уточнил, что все существующие в России вакцины эффективны как против «дельта"-штамма, так и против его вариаций.

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