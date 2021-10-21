Чебоксары, 21 октября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев назвал «очень правильным, оправданным» решение о введении дополнительных нерабочих дней, потому что эпидемиологическая обстановка остаётся напряжённой. Об этом руководитель региона заявил после совещания правительства под председательством президента Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Олег Николаев

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Нерабочие дни объявлены в стране указом главы государства с 30 октября по 7 ноября с учётом ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом и резким ростом числа заражений и летальных исходов.

«Я считаю это очень правильным, оправданным шагом в текущей очень сложной эпидемиологической ситуации. Самое главное — острота ситуации пока не спадает, а идёт по пути напряжения», — сказал глава Чувашии Олег Николаев, отметив возросшую нагрузку на систему здравоохранения.

Он также подчеркнул важность поддержки бизнеса, о чём говорилось на совещании в федеральном правительстве. И заявил, что те предприятия, где привиты от COVID-19 не менее 80% сотрудников, могу работать в прежнем режиме при обслуживании клиентов только по QR-кодам (их выдают при вакцинации) — речь идёт о кинотеатрах, предприятиях общепита, учреждениях культуры.

«Есть некоторые снижения на предприятиях общественного питания. Они наблюдались в первые дни введения данного режима, но затем ситуация стабилизировалась», — заявил Олег Николаев.

Напомним, президент России Владимир Путин, поддержав предложение о введении нерабочих дней, сослался на то, что «важно сбить пик новой волны эпидемии». Он также согласился дать регионам право по введению дополнительных выходных в качестве меры по борьбе с пандемией и призвал региональные власти в случае необходимости вводить нерабочие дни не с 30 октября, а 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии заражение коронавирусом официально выявлено у 36 090 жителей, выздоровели 31 883 пациента (88,34%), скончались 2575 жителей.