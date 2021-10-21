Брюссель, 21 октября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Главы министерств обороны стран — членов НАТО разрабатывают новый план противодействия «агрессии» России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Министры обороны стран НАТО намерены в четверг согласовать новый комплексный план защиты от какой-либо потенциальной атаки на нескольких фронтах», — отмечает агентство.

Уточняется, что теперь Североатлантический Альянс больше сконцентрирован на оценке угроз со стороны Китая, однако не собирается отказываться от сдерживания России. Источники отмечают, что новый план должен предусмотреть якобы возможность нападения российских войск в Прибалтике и на Черном море, в том числе и с применением ядерного оружия.

При этом подчеркивается, что источники не утверждают, что такое нападение вообще возможно.

Саммит глав минобороны стран — членов НАТО состоится 21−22 октября в Брюсселе. По предварительным данным, руководители военных ведомств будут обсуждать планы по военному сдерживанию России, оценят российский потенциал вооружений, а также обсудят различные сценарии закрытия миссий России в Брюсселе.