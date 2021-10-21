Москва, 21 октября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Ношение масок в общественных местах с преобладанием взрослых обязательно для детей. Об этом 20 октября рассказал врач-инфекционист главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как пояснил специалист, детям обязательно носить защитную маску именно в общественных местах с преобладанием взрослых. В детских коллективах маска необязательна. Это объясняется тем, что у ребёнка значительно больше шансов заразиться коронавирусом от взрослого, чем у взрослого от ребёнка. Поэтому детям для их же безопасности необходимо носить маску, находясь среди взрослых.

Инфекционист уточнил, что у детей выделение вируса значительно ниже, чем у взрослых, но оно, всё же, есть, поэтому заразиться от ребёнка здоровому взрослому тоже возможно. В общественных местах в основном преобладают взрослые, поэтому, одев на ребёнка маску, можно значительно снизить для него риск заражения коронавирусом.

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