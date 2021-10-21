Нью-Дели, 21 октября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Власти Индии решили ослабить карантинные правила для въезжающих на территории республики, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

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Сообщается, что соответствующее распоряжение ведомство выпустило 20 октября. Согласно документу, прибывающие из 11 стран, с которыми у Индии есть соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, могут уйти на самоизоляцию на 14 дней после въезда на индийскую территорию.

«С момента завершения вакцинации должно пройти не менее 15 дней», — уточнили в минздраве Индии.

Также приезжим будет необходимо предъявить отрицательный результат теста на выявление COVID-19, сделанный не более чем 72 часа до вылета. В перечень стран, для граждан которых действуют эти правила, входят Великобритания, Франция, Непал, Германия, Белоруссия, Ливан, Армения, Украина, Бельгия, Венгрия и Сербия.