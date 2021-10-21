Веллингтон, 21 октября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 102 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что 94 случая заражения выявлены в городе Окленде, в котором находится главный очаг распространения инфекции. Еще восьмерых инфицированных выявили в городе Ваикато, расположенном недалеко от Окленда.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 2260. Из них большая часть приходится на Окленд. Всего с начала пандемии на новозеландской территории подтвердили 4956 носителей коронавирусной инфекции.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии получают лечение 46 пациентов с COVID-19. Из них семеро помещены в палаты реанимации.