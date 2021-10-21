Хабаровск, 21 октября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края в связи со сложной обстановкой по распространению COVID-19 скорректировали ограничительные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Губернатор Михаил Дегтярев 20 октября внес изменения в постановление об ограничительных мерах.

Число посетителей театров, кинотеатров, филармоний, цирков, фитнес-центров, бассейнов и других объектов, работающих в этих сферах, минимизируются до 50% от пропускной способности.

Одна тысяча человек — теперь максимальная заполняемость трибун при проведении профессиональных спортивных соревнований по футболу и хоккею.

Также внесены ограничения на работу религиозных учреждений: проведение религиозных мероприятий осуществляется при условии заполняемости в объеме, не превышающем 50% от единовременной пропускной способности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области будут закрывать предприятия, где нарушается постановление главного санитарного врача региона о вакцинации от COVID-19.