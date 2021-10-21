Сеул, 21 октября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1441 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сеул

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Из них 1430 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает небольшое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом пока причины этого снижения не называются. Ряд экспертов предполагают, что это может быть обусловлено вакцинацией против COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 347 529. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2709 человек.