Лондон, , 04:35 — REGNUM Великобритания ведет переговоры с Украиной о поставках вооружений, в том числе и ракет, сообщает газета The Times со ссылкой на украинский источник.

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По его словам, британская сторона может поставить Украине ракеты класса «земля-земля», корабельные ракеты и ракеты для самолетов. Соответствующие переговоры с Киевом уже ведет министерство обороны Соединенного Королевства. При этом газета не исключает, что переговоры о поставках оружия Украине Лондон ведет из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о поставках Великобританией ракет на Украину заявлял украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, британская сторона поможет Киеву оснастить корабли вооружением, соответствующим стандартам НАТО.

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