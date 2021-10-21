Шанхай, Китай, 21 октября, 2021, 04:19 — ИА Регнум. В Шанхае были завершены работы по строительству конструкции первого в Китае большого круизного судна собственного производства, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР На борту круизного судна

Это означает 45% завершение строительства судна, которое планируется поставить в 2023 году, сказал генеральный менеджер судостроительной компании Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. Чэнь Ган, дочерней компании China State Shipbuilding Corporation Limited.

Работа будет продолжена по проектированию интерьера, завершению механических и электрических элементов судна, а также предварительной настройке и тестированию систем, сказал Чен, также главный инженер проекта круизного судна.

Круизный лайнер класса vista будет иметь длину 323,6 метра и ширину 37,2 метра и сможет вместить более 5000 пассажиров, согласно проекту. В процессе судостроения были использованы новое оборудование и технологии, такие как лазерная резка и управление сборочными линиями на базе 5G, говорится в сообщении компании.