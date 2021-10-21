Нью-Йорк, США, 21 октября, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Уровень вакцинации населения в развивающихся странах назвал неприемлемым 20 октября председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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Абдулла Шахид уточнил, что в ряде развивающихся стран уровень вакцинации населения составляет 2−3%. Особенно это касается стран Африки. Такую ситуацию представитель ООН назвал совершенно неприемлемой.

По мнению Шахида, у мира есть потенциал для полного прохождения вакцинации к концу следующего года. Он отметил, что готов организовать в начале 2022 года мероприятие высокого уровня, чтобы донести эту цель до всех стран — членов ООН.

В начале октября генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что для охвата массовой вакцинацией 70% населения во всех странах мира понадобится 11 млрд доз вакцины от COVID-19. По данным ВОЗ, к концу текущего года полностью вакцинироваться должны не менее 40% населения Земли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению генсека ООН Антониу Гуттереша, новые штаммы коронавируса появляются из-за неравномерного распределения вакцин